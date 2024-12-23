Kum Zambakları Kadın Kooperatifi Açıldı - Son Dakika
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Kum Zambakları Kadın Kooperatifi Açıldı

Manavgat Belediyesi'nin desteğiyle kurulan Kum Zambakları Kadın Kooperatifi, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını artırmak amacıyla Pazartesi Pazarı'nda açıldı. Başkan Niyazi Nefi Kara, kooperatifin kadın girişimcilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

23.12.2024 16:33
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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi'nin desteğiyle kurulan Kum Zambakları Kadın Kooperatifi, Pazartesi Pazarı'nda açıldı. Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmasının önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Kum Zambakları Kadın Kooperatifi, Manavgat'taki kadınlarımızın birlikte üretim yaparak, kendi işlerini kurmalarına imkan tanıyacak" dedi.

Manavgat Belediyesi'nin desteğiyle kurulan Kum Zambakları Kadın Kooperatifi, Pazartesi Pazarı'nda açıldı. Kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak ve yerel üreticiye destek olmak amacıyla hayata geçirilen kooperatif, Manavgat'taki kadın girişimcilerin ortaklaşa üretim yapabilecekleri bir platform sunuyor. Açılışa, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Cumhuriyet Halk Partisi Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pazartesi Pazarı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmasının önemine vurgu yaptı. Başkan Kara, Manavgat Belediyesi olarak kadınların iş gücüne katılımını destekleyen projelere büyük önem verdiklerini belirterek, Kum Zambakları Kadın Kooperatifi'nin ilçedeki kadın girişimcilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

"Kadınlarımızın birlikte üretim yaparak, kendi işlerini kurmalarına imkan tanıyacak"

Başkan Kara, yaptığı konuşmada, "Kadınlarımızın ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olması noktasında bu tür projelere büyük önem veriyoruz. Kum Zambakları Kadın Kooperatifi, Manavgat'taki kadınlarımızın birlikte üretim yaparak, kendi işlerini kurmalarına imkan tanıyacak. Biz de belediye olarak her zaman yanlarında olacağız ve onlara destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Kum Zambakları Kadın Kooperatifi, yerel üreticilerin emeğini ve kadın girişimcilerin becerilerini birleştirerek, bölgedeki tarımsal ürünlerin işlenmesi, pazarlanması ve satışını yapmayı amaçlıyor. Kooperatifin faaliyetleri arasında el yapımı ürünler, doğal gıda ürünleri ve organik tarım ürünleri yer alıyor. Ayrıca, Manavgat'taki kadınların eğitim alarak üretim süreçlerinde daha aktif rol almaları sağlanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kum Zambakları Kadın Kooperatifi Açıldı - Son Dakika

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