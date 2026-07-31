Kumamoto'da Deprem: Ölü Sayısı 35'e Yükseldi - Son Dakika
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Kumamoto'da Deprem: Ölü Sayısı 35'e Yükseldi

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Kumamoto'da 28 Temmuz'daki 7,1 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 35'e ulaştı, arama çalışmaları sürüyor.

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Kumamoto Eyalet Valiliği yetkilisi, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi.

Hayatta kalma ve kurtarma açısından deprem sonrası en kritik zaman dilimi olan ilk 72 saatlik süre, yerel saatle 16.27'de (TSİ 10.27) sona erdi.

Çatı ve duvarları çöken Aeon Mall alışveriş merkezi ile bacası yıkılan Nippon Paper Industries fabrikası dahil tüm enkaz bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkazdan yaralı çıkarılan 6 kişinin durumu ciddiyetini korurken, 80 bin haneye su ve 4 bin 500 haneye elektrik ulaştırılamıyor.

Eyalet Valiliğinin tahsis ettiği tahliye merkezlerinde halihazırda 9 bini aşkın kişi barınıyor.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, depremin ardından bölgedeki 53 sağlık tesisinde su veya elektrik kesintisi devam ediyor.

Deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Uki ve Hikawa bölgelerinde 28 Temmuz'da yerel saatle 16.27'de deprem meydana gelmişti.

10 kilometre derinlikte kaydedilen 7,1 büyüklüğündeki sarsıntı, yangınlar, yol ve köprü çökmeleri dahil eyalet genelinde geniş çaplı hasara yol açmıştı.

Kumamoto eyaletinde Nisan 2016'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi yaşamını yitirmişti.

Dünyada deprem riski en yüksek ülkelerden biri olan Japonya, volkanlar ve okyanus çukurlarından oluşan "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

Kaynak: AA

Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumamoto'da Deprem: Ölü Sayısı 35'e Yükseldi - Son Dakika

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