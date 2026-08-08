Kumamoto Depreminde Can Kaybı 39'a Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kumamoto Depreminde Can Kaybı 39'a Yükseldi

Kumamoto Depreminde Can Kaybı 39\'a Yükseldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'daki depremde ölü sayısı 39'a ulaştı, 6.500 kişi barınakta.

TOKYO, 8 Ağustos (Xinhua) -- Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükselirken, 6.500'den fazla kişi ise halen geçici barınma merkezlerinde kalıyor.

Eyalet hükümetinden cumartesi günü yapılan açıklamada, 39 ölümden 36'sının 7,1 büyüklüğündeki depremden doğrudan kaynaklandığı, sıcak çarpması nedeniyle yaşanan bir ölümün ise afetle bağlantılı olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Diğer iki ölümün depremle olası bağlantısına ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Deprem nedeniyle eyalette şu ana kadar 23'ü ağır olmak üzere toplam 205 kişi yaralandı.

Kumamoto'da büyük yıkıma yol açan deprem, Japonya'nın sismik şiddet ölçeğine göre en yüksek seviye olan 7'ye ulaştı. Bu seviyedeki bir sarsıntıda ayakta durmak ya da emeklemeden hareket etmek imkansız hale gelirken, kişilerin savrulma riski bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

Doğal Afet, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumamoto Depreminde Can Kaybı 39'a Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Mersin’de Daltonlar suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama Mersin’de Daltonlar suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama
Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi
Görevden alınan eski vali Çiçekli İstanbul’da ortaya çıktı, Galata’da pedal çevirdi Görevden alınan eski vali Çiçekli İstanbul'da ortaya çıktı, Galata'da pedal çevirdi
Uçağı kaçırınca kalkışı engellemeye çalışan yolcu gözaltına alındı Uçağı kaçırınca kalkışı engellemeye çalışan yolcu gözaltına alındı
Adana’da sevgili dehşeti: Saçından tutup yerlerde sürüklemiş Adana'da sevgili dehşeti: Saçından tutup yerlerde sürüklemiş

09:33
Bahçeli “Demirtaş evine dönmeli“ çağrısı yapmıştı Erdoğan’ın yardımcısından yanıt geldi
Bahçeli "Demirtaş evine dönmeli" çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
09:32
Joe Biden’dan kötü haber Oğlu son durumunu açıkladı
Joe Biden’dan kötü haber! Oğlu son durumunu açıkladı
09:10
Araç sahiplerini üzecek haber: Benzine yeni zam geliyor
Araç sahiplerini üzecek haber: Benzine yeni zam geliyor
08:02
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin
07:47
Fatih’te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı
Fatih'te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı
07:15
Rus askerleri ölümle burun buruna Kamikaze dronu böyle durdurdular
Rus askerleri ölümle burun buruna! Kamikaze dronu böyle durdurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 09:52:44. #7.12#
SON DAKİKA: Kumamoto Depreminde Can Kaybı 39'a Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.