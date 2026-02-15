Kümbet Yaylası'nda Kar Festivali Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kümbet Yaylası'nda Kar Festivali Coşkusu

Kümbet Yaylası\'nda Kar Festivali Coşkusu
15.02.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Dereli ilçesinde düzenlenen kar festivaline 3 bin kişi katıldı. Yöresel lezzetler ve etkinlikler ile kış turizmi canlandı.

Giresun'un Dereli ilçesindeki 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'nda kar festivali gerçekleştirildi.

Yaylanın Koçkayası mevkisinde bir otel işletmesince düzenlenen festivalde, halk oyunları gösterileri sergilendi. Yöresel türküler eşliğinde horon oynayan katılımcılar, keyifli anlar yaşadı.

Bazı katılımcılar kızaklar eşliğinde kayarak, çocuklarıyla hoş vakit geçirdi.

Festivalde katılımcılara yöresel lezzetlerden karalahana çorbası ikram edildi.

Giresun Doğa Sporları Kulübü'nce (GİDOSK) kamp kurulan festivalde, doğa tutkunları da kış kampı deneyimi yaşadı.

Dereli Kaymakamı Mustafa Gövercin, AA muhabirine, Kümbet Yaylası'nın kış turizmi potansiyeli açısından da bölgenin önemli yerlerinden olduğunu söyledi.

Festival gibi organizasyonların birlik ve beraberliğin pekişmesinin yanı sıra turizm ile ilçe ekonomisine de katkı sağladığını belirten Gövercin, organizasyonda emeği geçenlere ve katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Otel Müdürü Durmuş Coşkun ise bölgenin kış turizmini daha fazla ön plana çıkarmak için festivali düzenlediklerini dile getirerek, festivale 3 binden fazla kişinin katıldığını ifade etti.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç da gece katılımcılarla kış konaklaması ve eğitimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün 33 katılımcıyla geldik. Çoğunun ilk kış kampı tecrübesi oldu. Kış şartlarında çadırda konaklamayı ilk kez burada tecrübe ettiler. Hem teknik anlamda kendilerini geliştirdiler hem de eğlenceye katıldılar." dedi.

Festivale katılanlardan Ebru Azaklıoğlu ise İzmirli olması dolayısıyla karın kendisine farklı bir keyif verdiğini ifade ederek, "Ben bu festivale üçüncü kez katılıyorum. Her sene eğlence daha da artıyor. Burada kızaklarla kaymak, sıcak bir çorba içmek ve horon tepmek çok eğlenceli." diye konuştu.

Doğa sporcusu Tarık Baba ise Kümbet Yaylası'nın görsel olarak doğa harikası bir yer olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Gastronomi, Etkinlik, Festival, Giresun, Kültür, Güncel, Dereli, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kümbet Yaylası'nda Kar Festivali Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı
Elazığ’da Silahlı Saldırı Elazığ'da Silahlı Saldırı
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay

18:13
Fenerbahçe’den Guirassy hamlesi
Fenerbahçe'den Guirassy hamlesi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:57
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
16:39
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 18:24:06. #7.11#
SON DAKİKA: Kümbet Yaylası'nda Kar Festivali Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.