Üye Girişi
Son Dakika Logo

West Ham ile Wolverhampton'un Kritik Premier Lig Mücadelesi: Maç Detayları ve Yayın Bilgileri

10.04.2026 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında West Ham United ile Wolverhampton, kümede kalma mücadelesi için karşı karşıya geliyor. 10 Nisan 2026'da Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın önemi yüksek.

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma hattını doğrudan etkileyen kritik mücadelede West Ham United ile Wolverhampton karşı karşıya geliyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın maçı, futbolseverlerin gündemine oturdu ve yayın bilgileri araştırılmaya başlandı.

Premier Lig'in 32. haftasında oynanacak West Ham United-Wolverhampton karşılaşması, 10 Nisan 2026 Cuma günü Londra Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Sezonun en kritik virajlarından birinde, iki takım da mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. West Ham, 29 puanla 18. sırada ve küme düşme hattından çıkmak için bu maçı kazanmak zorunda. Wolverhampton ise 17 puanla son sırada ve olası puan kaybı, ligde kalma umutlarını ciddi şekilde azaltabilir.

Maç, Türkiye'de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve şifresiz değil; beIN Sports aboneliği gerekiyor. Yayın, beIN Connect dijital platformu ve Digiturk online sistemi üzerinden de izlenebilecek. Bu mücadele, sadece iki takımın kaderini değil, küme düşme hattındaki genel tabloyu da etkileyecek, bu nedenle haftanın en çok merak edilen Premier Lig maçları arasında gösteriliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 00:42:43. #.0.5#
SON DAKİKA: West Ham ile Wolverhampton'un Kritik Premier Lig Mücadelesi: Maç Detayları ve Yayın Bilgileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.