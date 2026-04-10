West Ham ile Wolverhampton'un Kritik Premier Lig Mücadelesi: Maç Detayları ve Yayın Bilgileri

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma hattını doğrudan etkileyen kritik mücadelede West Ham United ile Wolverhampton karşı karşıya geliyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın maçı, futbolseverlerin gündemine oturdu ve yayın bilgileri araştırılmaya başlandı.

Premier Lig'in 32. haftasında oynanacak West Ham United-Wolverhampton karşılaşması, 10 Nisan 2026 Cuma günü Londra Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Sezonun en kritik virajlarından birinde, iki takım da mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. West Ham, 29 puanla 18. sırada ve küme düşme hattından çıkmak için bu maçı kazanmak zorunda. Wolverhampton ise 17 puanla son sırada ve olası puan kaybı, ligde kalma umutlarını ciddi şekilde azaltabilir.

Maç, Türkiye'de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve şifresiz değil; beIN Sports aboneliği gerekiyor. Yayın, beIN Connect dijital platformu ve Digiturk online sistemi üzerinden de izlenebilecek. Bu mücadele, sadece iki takımın kaderini değil, küme düşme hattındaki genel tabloyu da etkileyecek, bu nedenle haftanın en çok merak edilen Premier Lig maçları arasında gösteriliyor.