Kumköy Sahili İçin Temizlik Seferberliği

Aksu Belediyesi, Kumköy sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Kumköy sahilinde oluşan çöp yığınlarına dikkat çekmek amacıyla temizlik çalışması yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaya, belediye başkan yardımcıları Hüseyin Çelik ve Mehmet Ünsal da eşlik etti.

Çelik, Kumköy sahilinin korunması gereken doğal bir miras olduğunu belirtti.

Sahilin yalnızca Aksu için değil, ülke için çok değerli bir doğal alan olduğunu kaydeden Çelik, "Mesai saati gözetmeden seferber olan tüm belediye personelimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti göstermelerini ve çöpleri bu eşsiz sahile değil, çöp kovalarına atmalarını önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.