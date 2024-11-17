Hatay'ın Kumlu ilçesinde hafif ticari aracının traktörle çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kumlu- Reyhanlı kara yolunda dün M.A.A'nın kullandığı 41 N 2082 plakalı traktörle çarpışan 31 ARA 112 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Ertuğrul Gazi Dener, tedavi gördüğü Reyhanlı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Dener'in cenazesi morga kaldırıldı.
Kazada yaralanan M.A.A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kumlu'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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