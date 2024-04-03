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Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu göreve başladı - Son Dakika
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Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu göreve başladı

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu göreve başladı

Kumluca ilçesinde belediye başkanı seçilen Mesut Avcıoğlu, mazbatasını alarak göreve başladı. Avcıoğlu, belediye önünde kurban kesilerek karşılandı ve dualar eşliğinde göreve başladı. Yaptığı konuşmada, projeleri hayata geçirmeye odaklanacaklarını belirten Avcıoğlu, herkese teşekkür etti ve görevini layıkıyla yerine getireceklerini söyledi.

03.04.2024 13:29
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Kumluca ilçesinde belediye başkanı seçilen Mesut Avcıoğlu, mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yüzde 42,63 oy oranıyla Demokrat Parti'den (DP) belediye başkanı seçilen Avcıoğlu, mazbatasını eşi Zahide Avcıoğlu ile almaya geldi.

Mazbatasını aldıktan sonra belediye önünde kurban kesilerek karşılanan Avcıoğlu, dualar eşliğinde belediye hizmet binasına geçerek göreve başladı.

Avcıoğlu, yaptığı konuşmada, "Hız kesmeden, çalışmalarımıza başlayıp projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Seçimleri atlattık, artık hep birlikte Kumluca'yı geliştirmeye odaklanacağız. Allah bize oy versin vermesin herkesten razı olsun, teşekkür ediyorum herkese. Görevimizi layıkıyla yerine getireceğiz. Rabbim ülkemize ve memleketimize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin." dedi.

Törene DP İlçe Başkanı Ramazan Hoyrazlı ve CHP önceki dönem milletvekili Aydın Özer de katıldı.

Kaynak: AA

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