Kumluca\'da 26. Tarım ve Seracılık Festivali

Kumluca Belediyesi'nce bu yıl 26'ncısı düzenlenen " Tarım ve Seracılık Festivali" etkinliklerinde halk oyunları gösterisi yapıldı.

Kumluca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, ülkenin birçok kentinden gelen halk oyunları ekipleri performanslarını sergiledi.

Renkli kostümler ve enerjik koreografilerle sunan ekipler, stadı dolduran vatandaşlar alkışlarla eşlik etti.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali'nin her gün farklı bir etkinlikte devam ettiğini, bugün de halk oyunları ekiplerinin güzel performanslarını izlediklerini söyledi.

Yurdun dört bir yöresinden gelen ekiplerin güzel halk oyunlarını sergilediğini belirten Avcıoğlu, "Bugün burada sanatın birleştirici gücünü, halkımızın kültürünü içimizde yaşadık. Her yaş grubundan çocuklarımız ve büyüklerimiz hepsi bir arada gösteri yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Mutlu ise beşikten mezara herkes için eğitim anlayışıyla yürüttükleri çalışmalarda, milletin kültürel değerlerine sahip çıkmak ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmak için gayret gösterdiklerini anlattı.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Avcıoğlu, halk oyunu ekiplerine plaket verdi.