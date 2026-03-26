Kumluca'da "Çanakkale Destanı" oratoryosu sahnelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kumluca'da "Çanakkale Destanı" oratoryosu sahnelendi

26.03.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale Destanı" oratoryosu sahnelendi.

Kumluca Belediyesi Türk Müziği topluluğu tarafından hazırlanan oratoryo, Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturuldu.

Programa, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu'nun yanı sıra ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Avcıoğlu, Çanakkale Zaferi'nin Türk milleti için taşıdığı öneme dikkati çekerek, bu anlamlı günün sanatsal bir etkinlikle anılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Avcıoğlu, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Koro şefi İbrahim Bilgenoğlu yönetiminde sahnelenen oratoryoda, Çanakkale ruhu müzikal anlatımlarla izleyiciye aktarıldı. Sunuculuğunu Müfide Uslu ve Zeynep Çetinkaya Akküçük'ün üstlendiği programda, duygu dolu ve coşkulu anlar yaşandı.

Program sonunda Avcıoğlu, performanslarından dolayı koro üyelerini tebrik ederek, koro şefi İbrahim Bilgenoğlu'na çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:08
12:05
11:58
11:27
11:25
10:52
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 12:49:46. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.