Kumluca\'da düzenlenen acı biber yeme yarışmasında birinci olan Ahmet Gürhan

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Antalya'nın Kumluca ilçesindeki 25. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada 21 yarışmacı, 3 dakikada en fazla acı biber yiyebilmek için mücadele etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda hafta başında başlayan festival, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında düzenlenen "Acı biber yeme" yarışmasına 21 yarışmacı katıldı. Yarışma öncesi, yerel sanatçı İbrahim Abay'ın konseri eşliğinde yarışmacılara, biberlerin acısını azaltmak için domates ve ayran dağıtıldı.

Jüri üyeleri tarafından hassas terazilerde tartılan biberler, yarışmacılara verildi. 3 dakikada en fazla acı biber yemeğe çalışan yarışmacılar zor anlar yaşadı. Yarışmada üç dakikada 323 gram acı biber yiyen Ahmet Gürhan birinci, 310 gram acı biber yiyen Celal Demir ikinci, 306 gram acı biber yiyen Yetkin Tuncer ise üçüncü oldu.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, fuar kapsamında yaklaşık bir haftadır ilçede farklı etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi.

Acı biber yeme yarışmasının da fuara renk kattığını ifade eden Erdemir, dereceye giren yarışmacıları tebrik etti.

Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirtti.

Yarışmanın birincisi Ahmet Gürhan da zor bir yarış geçirdiğini, rakiplerinin de güçlü olduğunu ifade ederek, birinci olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Törende Erdemir ve Avcıoğlu, başarılı yarışmacılara madalyalarını ve ödüllerini verdi.