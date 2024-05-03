Kumluca'da düzenlenen acı biber yeme yarışmasında birinci olan Ahmet Gürhan - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kumluca'da düzenlenen acı biber yeme yarışmasında birinci olan Ahmet Gürhan

Kumluca\'da düzenlenen acı biber yeme yarışmasında birinci olan Ahmet Gürhan

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen acı biber yeme yarışmasında Ahmet Gürhan birinci oldu. Yarışmada 3 dakikada 323 gram acı biber yiyen Gürhan, zorlu mücadele sonucunda birincilik ödülünü kazandı.

03.05.2024 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki 25. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada 21 yarışmacı, 3 dakikada en fazla acı biber yiyebilmek için mücadele etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda hafta başında başlayan festival, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında düzenlenen "Acı biber yeme" yarışmasına 21 yarışmacı katıldı. Yarışma öncesi, yerel sanatçı İbrahim Abay'ın konseri eşliğinde yarışmacılara, biberlerin acısını azaltmak için domates ve ayran dağıtıldı.

Jüri üyeleri tarafından hassas terazilerde tartılan biberler, yarışmacılara verildi. 3 dakikada en fazla acı biber yemeğe çalışan yarışmacılar zor anlar yaşadı. Yarışmada üç dakikada 323 gram acı biber yiyen Ahmet Gürhan birinci, 310 gram acı biber yiyen Celal Demir ikinci, 306 gram acı biber yiyen Yetkin Tuncer ise üçüncü oldu.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, fuar kapsamında yaklaşık bir haftadır ilçede farklı etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi.

Acı biber yeme yarışmasının da fuara renk kattığını ifade eden Erdemir, dereceye giren yarışmacıları tebrik etti.

Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirtti.

Yarışmanın birincisi Ahmet Gürhan da zor bir yarış geçirdiğini, rakiplerinin de güçlü olduğunu ifade ederek, birinci olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Törende Erdemir ve Avcıoğlu, başarılı yarışmacılara madalyalarını ve ödüllerini verdi.

Kaynak: AA

Ahmet Gürhan, Kumluca, Antalya, Yerel Haberler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca'da düzenlenen acı biber yeme yarışmasında birinci olan Ahmet Gürhan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:55 CHP lideri Özel’den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü CHP lideri Özel'den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
16:12 Ali Koç, Mehmet Büyükekşi’yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
15:42 Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında Vatandaş hayır simidi dağıttı Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında! Vatandaş hayır simidi dağıttı
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık
14:15 1 Mayıs’ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı 1 Mayıs'ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 16:48:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kumluca'da düzenlenen acı biber yeme yarışmasında birinci olan Ahmet Gürhan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement