Kumluca'da Hentbol Şampiyonası Sonuçlandı

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında okullar arasında düzenlenen hentbol şampiyonası final müsabakaları sona erdi.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen hentbol şampiyonasına, genç erkekler kategorisinde 4, yıldız erkekler kategorisinde 5 ve yıldız kızlar kategorisinde 4 olmak üzere toplam 13 takım katıldı.

Bir hafta süreyle Kumluca Spor Salonunda oynanan müsabakalar sonunda genç erkeklerde Kumluca Turizm Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, yıldız erkekler kategorisinde Mavikent Durali Yazıcı Ortaokulu ve yıldız kızlar kategorisinde Mavikent Durali Yazıcı Ortaokulu şampiyon oldu.

Final müsabakaları sonunda dereceye giren takım ve sporculara, Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca ve okul müdürleri tarafından kupa ve madalyaları verildi.

İlçe Müdürü Koca, şampiyonaya okulların gösterdiği ilgiden mutlu olduklarını söyledi.

Müsabakaların centilmence geçtiğini ifade eden Koca, "Şampiyonaya 13 takım katıldı. Kaş ilçemizde hentbol branşında şampiyona düzenlenmemesi nedeniyle bir takımımız misafir olarak katıldı. Çok güzel mücadeleler oldu. Emeği geçen öğrencilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.