Kumluca'da Hentbol Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kumluca'da Hentbol Şampiyonası Sonuçlandı

2024-2025 eğitim yılı hentbol şampiyonası Kumluca'da sona erdi. 13 takım mücadele etti.

21.02.2025 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında okullar arasında düzenlenen hentbol şampiyonası final müsabakaları sona erdi.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen hentbol şampiyonasına, genç erkekler kategorisinde 4, yıldız erkekler kategorisinde 5 ve yıldız kızlar kategorisinde 4 olmak üzere toplam 13 takım katıldı.

Bir hafta süreyle Kumluca Spor Salonunda oynanan müsabakalar sonunda genç erkeklerde Kumluca Turizm Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, yıldız erkekler kategorisinde Mavikent Durali Yazıcı Ortaokulu ve yıldız kızlar kategorisinde Mavikent Durali Yazıcı Ortaokulu şampiyon oldu.

Final müsabakaları sonunda dereceye giren takım ve sporculara, Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca ve okul müdürleri tarafından kupa ve madalyaları verildi.

İlçe Müdürü Koca, şampiyonaya okulların gösterdiği ilgiden mutlu olduklarını söyledi.

Müsabakaların centilmence geçtiğini ifade eden Koca, "Şampiyonaya 13 takım katıldı. Kaş ilçemizde hentbol branşında şampiyona düzenlenmemesi nedeniyle bir takımımız misafir olarak katıldı. Çok güzel mücadeleler oldu. Emeği geçen öğrencilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Eğitim Öğretim Yılı, Yerel Haberler, Kumluca, antalya, Eğitim, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca'da Hentbol Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
00:34 Fenerbahçe’de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü
00:02 İrfan Can’ın akıl almaz hatası Fenerbahçe’ye pahalıya patladı İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
00:01 Macron’dan Trump’a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil Macron'dan Trump'a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 19:44:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kumluca'da Hentbol Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.