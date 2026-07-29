Kumluca'da Orman Yangını: 10 Ev Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kumluca'da Orman Yangını: 10 Ev Zarar Gördü

Kumluca\'da Orman Yangını: 10 Ev Zarar Gördü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Kumluca'daki orman yangınında 10 ev etkilendi, 50 hane boşaltıldı, elektrik altyapısı hasar gördü.

10 EV YANGINDAN ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde devam eden orman yangınına, havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personelin yanı sıra jandarmaya ait TOMA'lar, çevre il ve ilçelerden birçok kuruma ait araç da söndürme çalışmalarına katıldı. Bölgedeki 50 hane boşaltılırken, ilk belirlemelere göre 10 ev yangından zarar gördü.

ELEKTRİK DİREKLERİ DEVRİLDİ

Alevlerin etkisiyle mahalledeki bazı elektrik direkleri devrildi, telefon altyapıları hasar gördü. Bu nedenle elektrik, telefon ve internet hizmetlerinde aksamalar meydana geldi. Bölgede yaşayanlar, söndürme çalışmalarının yanı sıra hem ekiplerin, hem de vatandaşların yiyecek içecek ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oldu. Bölge halkı, soğuk su, peynir, ekmek ve kek gibi gıda maddeleri dağıttı. Öte yandan yangın bölgesindeki bazı hayvanlar gönüllülerin desteğiyle bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılırken, bir kaplumbağa da alevlerin ortasında kalmaktan kurtarıldı.

İŞ MAKİNELERİYLE SU TAŞIDILAR

Kumluca'daki yangınla mücadele çalışmalarına, vatandaşlar da büyük destek verdi. İş makinelerinin yanı sıra, su dolu tankerlerin olduğu traktörleri yangın bölgesine getiren vatandaşların çabası dikkati çekti. Diğer yandan tedbir amaçlı kapatılan Kemer-Kumluca arasındaki D-400 kara yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA

Orman Yangını, Kumluca, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca'da Orman Yangını: 10 Ev Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’nın başkenti Trablus’ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
Melek Mosso’ya Seren Serengil’den olay sözler: Sadece şarkı söyle Melek Mosso'ya Seren Serengil'den olay sözler: Sadece şarkı söyle
Melike Şahin bebeğinin cinsiyetini açıkladı Melike Şahin bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Hayko Cepkin birbirine girdi Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Hayko Cepkin birbirine girdi
Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı
Adana’da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü Adana'da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü

19:21
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı
"CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı
18:51
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
18:43
Trabzonspor yeni golcüsünü KAP’a bildirdi
Trabzonspor yeni golcüsünü KAP'a bildirdi
17:26
6‘lı masanın laneti Oturanın siyasi hayatı bitti
6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
16:03
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 19:34:49. #.0.3#
SON DAKİKA: Kumluca'da Orman Yangını: 10 Ev Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.