Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Sarıcasu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi yangını söndürmeye çalışıyor.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kumluca'da Orman Yangını - Son Dakika
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