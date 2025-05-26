KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına 1 helikopterle havadan, 4 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle karadan müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kumluca'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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