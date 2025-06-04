Kumluca\'da Turizm Sezonu İçin Temizlik

Antalya'nın Kumluca ilçesinde turizm sezonu öncesi Adrasan ve Olimpos sahillerinde temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

Kumluca Belediyesi, yaz sezonunun başlamasıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Adrasan, Olimpos ve Karaöz bölgelerinde yol bakım çalışması, çevre düzenlemesi, temizlik ve peyzaj çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, sezon yoğunluğu başlamadan önce özellikle ulaşımın aksamasını önlemek amacıyla bozulan yollarda çalışma gerçekleştirirken, otopark sorunu yaşanmaması için Olimpos ve Adrasan'da mevcut otoparklara alternatif alanlar oluşturdu.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, turistik bölgelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yapılması gerekenler hakkında talimat verdi.

İncelemeler sırasında vatandaşlarla da görüşen Avcıoğlu, turistik sahilleri yaz sezonuna en iyi şekilde hazırladıklarını ifade etti.