Kumluca\'da Yeni Düğün Salonu Açıldı

Kumluca Belediyesi tarafından yapılan düğün salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Günay Sahil Tesisleri içerisinde açık hava konseptiyle tasarlanan kır düğün salonu hizmete girdi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, yaptığı açıklamada, Günay Sahil Tesisleri'ni ilçenin en önemli yaşam alanlarından biri haline getirmek için çalışacaklarına söz verdiklerini hatırlattı.

Bir yılın sonunda tamamlanan kır düğün salonunu hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Avcıoğlu, "Yeni kır düğün alanımızda çiftlerimizin mutlu anlarına ev sahipliği yapmak bizlere gurur ve mutluluk verecek. İlçemize değer katan bu yeni alanın hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Başkan Avcıoğlu, Adrasan düğün alanı ve Beykonak düğün salonunda da bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını, mevcut düğün salonları ve alanlarında ise çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.