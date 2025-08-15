Kumluca'da Yol Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Kumluca'da Yol Çalışmaları Sürüyor

15.08.2025 17:44
Kumluca Belediyesi, Beşikçi, Beykonak ve Mavikent mahallelerinde yol bakım ve asfaltlama yapıyor.

Kumluca Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Beşikçi, Beykonak ve Mavikent mahallelerinde yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, sezon bitmeden planladıkları şekilde asfalt ve onarım çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Beşikçi, Beykonak ve Mavikent mahallelerinde toplam 11 bin 900 metre çift kat emisyon asfalt çalışması yaptıklarını ifade eden Avcıoğlu, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Beşikçi Mahallemizde 3,6 kilometre, Beykonak Mahallemizde 2,8 kilometre ve Mavikent Mahallemizde ise 5,5 kilometre olmak üzere toplam 11,9 kilometre çift kat emülsiyon asfalt serimi gerçekleştirdi. Başlattığımız asfaltlama çalışmalarına planlı bir şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

Avcıoğlu, hazirandan bu yana ilçe genelinde toplam 63 bin metrekare çift kat emülsiyon asfalt serimi yaptıklarını, sezon sonuna kadar bu alanın 100 bin metrekareyi geçeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
17:30
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
