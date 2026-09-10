Kumluca'daki orman yangınında 350 hektar zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kumluca'daki orman yangınında 350 hektar zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor

Kumluca\'daki orman yangınında 350 hektar zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde 8 Eylül'de başlayan ve dün kontrol altına alınan orman yangınında ilk belirlemelere göre yaklaşık 350 hektar alan zarar gördü. Bölgede bazı ev, sera ve tarım arazileri zarar görürken, çok sayıda ilden gelen ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 8 Eylül'de çıkan ve ekiplerin mücadelesiyle dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Toptaş Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Güzören Mahallesi'ne sıçrayan orman yangınında bazı evler, sera ve tarım arazileri zarar gördü.

Soğutma çalışmaları yapılan yangın bölgesinde, zaman zaman küçük çapta çıkan yangınlara ekipler anında müdahale ediyor.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve ASAT'a bağlı su tankerleri ile Denizli, Bursa, Kütahya, Bucak ve diğer illerden gelen itfaiye ve yangın söndürme ekipleri soğutma çalışmalarına destek veriyor.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 350 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kumluca'daki orman yangınında 350 hektar zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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