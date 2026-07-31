Kumluca\'daki Yangın: Emekli İtfaiyeci Evini Kurtardı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki orman yangınında 59 hektar alan ve 27 yapı hasar gördü. İlçede yaşayan emekli itfaiyeci Kadir Altun, kendi imkanlarıyla mücadele edip, evini yanmaktan kurtardı. Kadir Altun, "Yangın 1-1,5 dakikada evimin yanına ulaştı. Elimdeki hortumla alev başlayan yerlere koştum. Su tutarak söndürdüm. Komşularımın evleri tamamen yandı" dedi.

Yazır Mahallesi'nde 29 Temmuz'da öğle saatlerinde başlayıp, Belen Mahallesi'ni de etkisi altına alan orman yangını, ertesi sabah, tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlanan bölgede ilk belirlemelere göre 59 hektar alan zarar gördü, çok sayıda ev ve iş yeri de kullanılamaz hale geldi. Yazır'da 23, Belen'de ise 4 yapıda hasar tespiti yapıldı. Yangının etkili olduğu mahallelerde yaşayanlar tahliye edilirken, alevlerin arasında kalan evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

'KOMŞULARIMIN EVLERİ YANDI'

Emekli itfaiyeci Kadir Altun ise evini kurtarmak için kendi imkanlarıyla mücadele etti. Altun, "Yangın evimin aşağısından başladı. 1-1,5 dakikada evimin yanına ulaştı. Elimdeki hortumla alev başlayan yerlere koştum. Su tutarak alevleri söndürdüm. Komşularımın evleri tamamen yandı. Boğazdan öyle rüzgar esiyordu ki 50 metre yükselen alevleri gördüm. Alevler evimin arkasındaki odunluktaydı, bir türlü söndüremedim. O esnada Kemer Belediyesi'ne ait tanker vardı. Onu çağırdım ve söndürdük" dedi.