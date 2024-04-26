Kumluca Demirspor Judo Takımı Milli Takım Seçmelerine Katılacak - Son Dakika
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Kumluca Demirspor Judo Takımı Milli Takım Seçmelerine Katılacak

Kumluca Demirspor Judo Takımı Milli Takım Seçmelerine Katılacak

Kumluca Demirspor Kulübünün judo takımı, Antalya'da gerçekleştirilen il şampiyonasında elde ettiği başarıyla Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Takım, Ordu'da düzenlenecek olan seçmelere üç altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazanarak gidecek. Kulübün Judo Antrenörü Ferdi Büyükkuşçular, sporcuların kısıtlı imkanlara rağmen büyük başarılar elde ettiğini belirtirken, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca da gençleri spora yönlendirmek için çalıştıklarını ifade etti.

26.04.2024 11:23
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Kumluca Demir spor Kulübünün judo takımı, Ordu'da gerçekleştirilecek Milli Takım seçmelerinde ter dökecek.

Antalya'da gerçekleştirilen il şampiyonasında üç altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazanan takım, 3-5 Mayıs'ta Ordu'da düzenlenecek Milli Takım seçmelerine katılmaya hakkı kazandı.

Kulübün Judo Antrenörü Ferdi Büyükkuşçular, yaptığı açıklamada, judo sporunun gelişmesine ve gençlerin bu spor alanında başarı elde etmelerine olanak sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmaların meyvesini almaya başladıklarını belirtti.

İl şampiyonasında büyük başarıya imza attıklarını aktaran Büyükkuşçular, "Kulüp olarak kısıtlı imkanlarımıza rağmen sporcularımız büyük başarılara imza atıyorlar. Antalya'da altı sporcumuz madalya kazandı, iki sporcumuz da kilolarında beşinci oldu. Sekiz sporcumuz, Ordu'da gerçekleştirilecek Milli Takım seçmelerine katılacak. İnşallah sporcularımızın burada da başarılı olacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca ise ilçede her türlü spor branşının gelişmesine katkı sunmak, gençleri spora yönlendirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kumluca Demirspor Judo Takımı Milli Takım Seçmelerine Katılacak - Son Dakika

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