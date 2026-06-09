Kumluca İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Kumluca İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni

Kumluca İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni
09.06.2026 13:13
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Kumluca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 2026 mezuniyet töreni gerçekleşti, başarılar vurgulandı.

Kumluca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 2026 yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde yapılan törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Okul Müdürü Yusuf Çelik, okul müdürleri, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Tekdemir, mezun olacak öğrencilerin yeni başlangıçlara adım attığını belirterek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) öğrencilerin kendileri için hayırlı sonuçlar elde etmelerini temenni etti.

İmam hatip liselerinin akademik başarının yanı sıra manevi ve insani değerlerin kazandırılmasında da önemli rol üstlendiğini ifade eden Tekdemir, okulun son yıllarda YKS'de önemli dereceler elde ettiğini söyledi.

Tekdemir, "İmam hatip okullarımız aynı zamanda iyi insan olmayı, merhametli ve yardımsever olmayı, vatan ve millet sevgisini aşılayan güzide eğitim kurumlarımızdır. Son iki yılda YKS'de ilk binde ve ilk beş binde yer alan öğrencilerimiz oldu. Bu yıl da başarı bekliyoruz. Emeği geçen okul yönetimini, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kumluca İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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