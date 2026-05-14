Kumluca'dan Sırbistan'daki Gastronomi Yarışmasına 8 Ödül
14.05.2026 15:16
Kumluca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Sırbistan'da düzenlenen "Gastro Fest 2026 Uluslararası Yemek" yarışmasında 8 ödül kazandı.

Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde 7-10 Mayıs'te gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle Türkiye'yi temsil etti. Yarışma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Novi Pazar Başkonsolosluğu'nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtımının yapıldığı etkinlikte Kumluca ekibi görev aldı.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan öğretmen ve öğrenciler, Türk mutfağından 40 çeşit yemeği davetlilere sundu. Yarışmada, öğrenciler 8 ödül kazandı.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Kumlucalı öğrencilerin elde ettikleri başarılardan dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Mesleki eğitimin niteliğinin elde edilen başarılarla ortaya konulduğunu ifade eden Tekdemir, "Öğrencilerimiz ilçemizi, Türk mutfağını uluslararası bir yarışmada en iyi şekilde temsil ederek, bizleri gururlandırmışlardır. Bu başarının altında ilçemizdeki eğitimin başarısı yatmaktadır. Bundan böyle daha fazla bir azimle çalışarak, başka başarılar elde etmek için mücadele edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

