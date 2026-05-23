Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni

23.05.2026 12:26
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreni düzenlendi, ödüller verildi.

Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Fatoş Belgin Yıldırım ile akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden öğrenci İpeknur Balsever de anıldı.

Törende konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Fatoş Belgin Yıldırım, mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin sonu değil, aynı zamanda insan hayatına dokunma idealinin taçlandığı özel bir gün olduğunu söyledi.

Özellikle sağlık alanında hizmet verecek olan öğrencilerin bundan sonraki yaşamlarının her anında bir insan hayatı olacağını ifade eden Yıldırım, "Bizlerde fakültemizin akademik personelleri olarak sizleri mezun etmenin gurur ve sevincini yaşıyoruz. Eğitiminiz boyunca öğrendiğiniz bilgiler, edindiğiniz tecrübelerle insanlara faydalı olmaya çalışacaksınız. Değerli öğrencilerimiz bundan sonraki yaşamında sizlere sağlıklı, mutlu bir hayat diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından bölüm ve fakülte derecesine giren öğrencilere plaket ve başarı belgeleri verildi. Fakülte birincisi Hemşirelik Bölümü mezunu Gizem Ataşlı, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Programda, ÜNİFEST Sosyal Kalkınma kategorisinde birincilik ödülü alan "Umudu Yeşerten Dokunuşlar" projesinin danışman ve öğrenci ekibine teşekkür belgeleri takdim edildi.

Mesleki yeminlerini eden Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi bölümü mezunları, tören sonunda kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Kaynak: AA

