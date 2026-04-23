Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Yeni Binasında Hizmete Başladı
Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Yeni Binasında Hizmete Başladı

23.04.2026 12:37
Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha etkin hizmet sunmak amacıyla yeni hükümet konağında faaliyetlerine başladı.

Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Kumluca Kaymakamlığı Hükümet Konağı'nda bulunan yeni yerine taşınarak, hizmetini sürdürüyor.

Taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve kurum personelinin katılımıyla ilk gün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaymakam Bahadır Güneş, kurumda incelemelerde bulunarak personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve görevlerinde başarılar diledi.

Yeni hükümet konağı inşaatının tamamlanmasıyla kurumların yeni binada hizmet vermeye başladıklarını ifade eden Güneş, yeni binayla birlikte vatandaşların hizmete ulaşmalarının daha kolay olacağını söyledi.

Kurumların bir arada olmasının, işlerin hızlı ve aksamadan yürütülmesinde önemli olduğunu belirten Güneş, "Bu konuda yeni binamızda birçok birimimiz aynı anda hizmet verebilecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan: Türkiye’ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak Suudi Arabistan: Türkiye'ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak
Yağışlar etkisini gösterdi İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
1202’de gelen gol sonrası Sadettin Saran’ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı 120+2'de gelen gol sonrası Sadettin Saran'ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı
Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı!

12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
12:05
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
10:59
Gülistan Doku dosyasına “sil baştan“ diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
10:14
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü Tam 1 metre kar var
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
09:53
17 yıldır aranan Yusuf’la ilgili “Tuncay Sonel“ detayı Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
