Kumluca Ticaret Borsası, TSE tetkiklerinden geçerek ISO 9001 belgesini yeniledi - Son Dakika
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Kumluca Ticaret Borsası, TSE tetkiklerinden geçerek ISO 9001 belgesini yeniledi

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Kumluca Ticaret Borsası, TSE tetkiklerinden geçerek ISO 9001 belgesini yeniledi
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KUTBO, TSE Antalya Belgelendirme Müdürlüğü'nün tetkiklerinden geçerek TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni yenilemeye hak kazandı. İncelemelerde uygunsuzluk bulunmazken, Başkan Fatih Durdaş süreçte emeği geçen yönetim, meclis ve personele teşekkür etti.

Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO), TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni yeniledi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Antalya Belgelendirme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tetkiklerde, KUTBO'nun hizmet süreçleri ve kalite yönetim sistemi kapsamında yürüttüğü çalışmalar incelendi.

Tetkikler sonucunda herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmazken, KUTBO'nun kalite yönetim sistemi standardına uygun faaliyet gösterdiği ve belge yenileme şartlarını karşıladığı bildirildi.

KUTBO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş, kalite yönetim sisteminin kurumun hizmet anlayışının temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, amaçlarının üyelere zamanında, kaliteli ve ihtiyaçlara uygun hizmet sunmak olduğunu ifade etti.

Durdaş, belge yenileme sürecinin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen yönetim, meclis ve kurum personeline teşekkür ederek, kalite odaklı çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA
KumlucaAntalyaEkonomiKaliteGüncelSon Dakika

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