Kumluca Ticaret Borsası, TSE tetkiklerinden geçerek ISO 9001 belgesini yeniledi

Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO), TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni yeniledi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Antalya Belgelendirme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tetkiklerde, KUTBO'nun hizmet süreçleri ve kalite yönetim sistemi kapsamında yürüttüğü çalışmalar incelendi.

Tetkikler sonucunda herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmazken, KUTBO'nun kalite yönetim sistemi standardına uygun faaliyet gösterdiği ve belge yenileme şartlarını karşıladığı bildirildi.

KUTBO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş, kalite yönetim sisteminin kurumun hizmet anlayışının temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, amaçlarının üyelere zamanında, kaliteli ve ihtiyaçlara uygun hizmet sunmak olduğunu ifade etti.

Durdaş, belge yenileme sürecinin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen yönetim, meclis ve kurum personeline teşekkür ederek, kalite odaklı çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.