Ordu'nun Kumru ilçesinde yolcu minibüsünün uçurumdan yuvarlanması sonucu 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O.K. yönetimindeki 52 M 8590 plakalı minibüs, Kayabaşı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kumru'da Minibüs Uçurumdan Yuvarlandı: 10 Yaralı - Son Dakika
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