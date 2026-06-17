Duruşmada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Cumhuriyet savcısı için tören yapıldı - Son Dakika
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Duruşmada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Cumhuriyet savcısı için tören yapıldı

17.06.2026 13:09
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kalp krizi sonucu vefat eden Cumhuriyet savcısı Ayhan Uyumaz için tören düzenlendi. Vali, Başsavcı, Emniyet Müdürü ve meslektaşları katıldı. Savcı için dualar edildi ve Bursa'da defnedilecek.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi, görevi başında hayata veda eden Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz'ın vefatıyla sarsıldı. Duruşma sırasında aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Uyumaz için yıllarca görev yaptığı Gebze Adliyesi'nde resmi bir tören düzenlendi.

YARGI CAMİASI TÖRENDE BULUŞTU

Gözyaşlarının ve hüznün hakim olduğu törene devlet erkanı ile yargı camiası yoğun katılım gösterdi. Törende; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık hazır bulundu. Acılı aile Havva Uyumaz ve çocuklarını, mesai arkadaşları ile adliye personeli bu zor günlerinde yalnız bırakmadı.

Duruşmada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Cumhuriyet savcısı için tören yapıldı

"YALNIZCA BAŞARILI BİR HUKUKÇU DEĞİL, İYİ BİR İNSANDI"

Törende bir konuşma gerçekleştiren Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, meslektaşını kaybetmenin verdiği derin üzüntüyü dile getirdi. Uslu, Savcı Uyumaz'ın kişiliğine ve mesleki duruşuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi yalnızca başarılı bir hukukçu değil, aynı zamanda iyi bir insan, kıymetli bir çalışma arkadaşı ve güvenilir bir dosttu."

Duruşmada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Cumhuriyet savcısı için tören yapıldı

CENAZESİ BURSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Konuşmaların ardından Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından edilen dualarla Savcı Ayhan Uyumaz için helallik alındı. Adliye önündeki törenin ardından Uyumaz'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Bursa’ya gönderildi.

Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz'ın cenazesinin, Nilüfer ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Camisi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Osmangazi ilçesindeki Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Duruşmada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Cumhuriyet savcısı için tören yapıldıDuruşmada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Cumhuriyet savcısı için tören yapıldı
Duruşmada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Cumhuriyet savcısı için tören yapıldı
Duruşmada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Cumhuriyet savcısı için tören yapıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Kocaeli Duruşmada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Cumhuriyet savcısı için tören yapıldı - Son Dakika

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