Sinek sürücünün gözüne kaçtı, yayaya çarptı - Son Dakika
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Sinek sürücünün gözüne kaçtı, yayaya çarptı

17.06.2026 13:01
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Antalya Konyaaltı'nda gözüne sinek kaçan sürücü, yaya geçidinden geçen yabancı uyruklu kadına çarptı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, sürücü pişmanlık gözyaşı döktü.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kazanın ardından gözyaşlarına boğulan sürücü, "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek yaşadığı paniği anlattı.

YAYA GEÇİDİNDE KORKUTAN KAZA

Antalya'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan otomobil, yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camına çarpan kadın daha sonra yola savruldu.

"GÖZÜME SİNEK KAÇTI, GÖRMEDİM"

Kazanın ardından araçtan inen kadın sürücü, yerde yaralı halde yatan yayayı görünce gözyaşlarına boğuldu.

Büyük panik yaşayan sürücü, "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek yaşadığı şoku dile getirdi. Yaralının yanına giden sürücü, "Hareket etme, ne olur hareket etme" sözleriyle yardım etmeye çalıştı. Olay yerine gelen vatandaşlar ise gözyaşları içindeki sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Konyaaltı, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinek sürücünün gözüne kaçtı, yayaya çarptı - Son Dakika

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