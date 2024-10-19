Künefeye 10 Takla Attıran Usta Sosyal Medyada Fenomen Oldu - Son Dakika
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Künefeye 10 Takla Attıran Usta Sosyal Medyada Fenomen Oldu

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Hatay'da Nuri İmren, arkadaşlarına meydan okuyarak künefeye havada 10 takla attırdı.

19.10.2024 22:09
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Girdiği iddialaşmayla künefeye havada 10 takla attıran künefe ustasının o anları ilgi odağı oldu

Nuri İmren: "Var gücümle tepsiyle yukarı attım ve künefe yukarıda 10 takla attı"

HATAY - Hatay'da arkadaşlarına meydan okuyarak künefeye havada 10 takla attıran künefe ustası Nuri İmren'in o anları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Gastronomi şehri Hatay'ın tescilli lezzeti künefeyi, Köprübaşı mevkiinde prefabrik iş yerinde müşterilerine sunan Nuri İmren, çektiği videoyla arkadaşlarına meydan okudu. Künefeye havada 10 takla attırmayı başaran Nurettin usta, bu anlarıysa sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede ilgi odağı olan künefenin metrelerce havaya uçtuğu anlar izleyenleri de gülümsetti. Eşsiz lezzet künefenin tanımına fayda sağlayan görüntüler sonrası Nuri usta, vatandaşları künefe tatmaya davet etti.

"Var gücümle tepsiyle yukarı attım ve künefe yukarıda 10 takla attı"

Künefe havada 10 takla attırmayı başaran künefe ustası olan Nuri İmren, "Künefeci ustasıyım ve Köprübaşı'nda künefeci dükkanım var. Gastronomi şehri olan Hatay'da ilk akla künefe gelir. Arkadaşlarla iddiaya girmiştik bir künefeye kaç takla attırırsın. Bende Nuri usta atar dedim. Künefe tepsisini alıp Köprübaşı'na gittim. Ne kadar uzağa gideceğini bilmiyorum ama var gücümle tepsiye yukarı attım. Künefe yukarıda 10 takla attı. Videoda orijinal değil diye yorumlar geldi ama hiçbir kesilme duraksama falan olmadı video orijinal. Bir daha denersem olur mu olmaz mı bilemiyorum. Tepside attığım künefe minimum 5 metreden fazla uzağa gitti. Künefeye attığım videolara efsane yorumlar geldi. Yorumlarda uzaya giden künefe dediler. Nuri Usta'nın uzaya gönderdiği künefe dediler. Başka bir kullanıcı künefe UFO mu oldu diye yazdı. Videonun altına güzel yorumlar geldi ve bu sayede Güzel iyi bir etkileşim oldu. Kebapçılar nasıl bu bizim kebap söylerlerse biz de bu da bizim künefe diye söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Gastronomi, Güncel, Yaşam, Hatay, Son Dakika

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