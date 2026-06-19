Kuneytra'da Alıkonulanlar İçin Gösteri - Son Dakika
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Kuneytra'da Alıkonulanlar İçin Gösteri

Kuneytra\'da Alıkonulanlar İçin Gösteri
19.06.2026 17:33
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Suriye'nin Kuneytra ilinde halk, İsrail tarafından alıkonulan yakınlarının serbest bırakılmasını talep etti.

??????? Suriye'nin Kuneytra ilinde çok sayıda kişi, İsrail tarafından alıkonulan yakınlarının serbest bırakılması ve akıbetlerinin açıklanması talebiyle gösteri düzenledi.

Kuneytra'daki Birleşmiş Milletler (BM) gözlem noktası önünde toplanan göstericiler, taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla İsrail ordusu tarafından alıkonulan yakınlarının akıbetlerinin açıklanmasını istedi.

Gösteri sırasında konuşan protestoculardan Hatice Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Kenan Bekir'in gece saatlerinde evlerine İsrail ordusu tarafından düzenlenen baskında gözaltına alındığını söyledi.

Evlerinin arandığını ve oğlunun gözleri bağlanarak götürüldüğünü ifade eden Bekir, o tarihten bu yana kendisinden hiçbir haber alamadıklarını belirtti.

Torunlarının babalarını sürekli sorduğunu dile getiren Bekir, ailesinin yaşadığı mağduriyete dikkati çekti.

Bekir, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve uluslararası toplumdan tutukluların durumunun aydınlatılması ve serbest bırakılmaları için girişimde bulunmalarını talep etti.

Cumhurbaşkanı Şara'ya çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) gözlem noktası önünde toplanan göstericilerden Hatice Aşur da uluslararası toplum, insan hakları kuruluşları ve çocuk hakları örgütlerinden tutukluların serbest bırakılması için harekete geçmelerini istedi.

Aşur, tutuklu yakınlarının bugüne kadar Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanlığı ve BM dahil birçok kuruma başvuruda bulunduğunu ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını belirtti.

Tutukluların Suriye'nin evlatları olduğunu vurgulayan Aşur, yetkililerin bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Yakınlarının akıbetini öğrenmek isteyen ailelerin yıllardır belirsizlik içinde yaşadığını söyleyen Aşur, bazı tutukluların gözaltına alındıklarında henüz 17 yaşında olduklarını kaydetti.

İsrail tarafından yaklaşık bir yıl önce Vahde Barajı bölgesinde alıkonulan ve o tarihten bu yana kendisinden haber alınamayan bir Şeriat Fakültesi öğrencisini örnek gösteren Aşur, tutukluların durumuna ilişkin bilgi verilmesini ve serbest bırakılmaları için girişimde bulunulmasını talep etti.

Göstericiler, uluslararası kuruluşlara ve ilgili taraflara çağrıda bulunarak İsrail'in alıkoyduğu Suriyelilerin durumunun açıklığa kavuşturulmasını ve serbest bırakılmalarını istedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Suriye, Güncel, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuneytra'da Alıkonulanlar İçin Gösteri - Son Dakika

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