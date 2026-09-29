Kuneytra'da okul saatinde İsrail devriyesi korku yarattı, bir genç alıkonuldu

İsrail güçleri, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında iki ayrı noktaya düzenlediği baskınlarda bir genci alıkoydu.

Suriye resmi televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, İsrail güçlerine ait bir devriye, öğrencilerin okula gittiği saatlerde Zubeyde köyüne doğru ilerledi.

Haberde, devriyenin köye girişinin öğrenciler arasında korku ve endişeye yol açtığı belirtildi.

Öte yandan İsrail güçleri, Kuneytra'nın kuzey kırsalındaki Hurriye köyüne düzenlediği baskında bir genci alıkoydu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail, anormalliğiyle karşımıza çıkarak Suriye'ye yaklaşık 500 hava ve topçu saldırısı, 1200'den fazla içeri sızma, Suriyelilere yönelik yaklaşık 300 tutuklama ve alıkoyma ile saldırmakta. Bu durum Suriye'nin istikrarını tehdit etmekte ve tüm dünyanın yönelimiyle çelişmektedir."