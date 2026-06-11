Kunsan Hava Üssü'nde Yolsuzluk Şüphesi - Son Dakika
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Kunsan Hava Üssü'nde Yolsuzluk Şüphesi

11.06.2026 14:33
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Güney Kore'de bir hava üssü çalışanı yolsuzluk nedeniyle gözaltına alındı; baskın yapıldı.

Güney Kore'deki Kunsan Hava Üssü'nde görevli bir çalışanın yolsuzluk yaptığı şüphesiyle üs ve şüphelinin evine baskın düzenlendi.

Yonhap'ın haberine göre, Gunsan kentindeki Kunsan Hava Üssü ile şüpheli çalışanın evinde arama yapıldı.

Söz konusu çalışanın, 2021-2023 yıllarında hava üssünün bakımında kullanılmak üzere temin edilen malzemeleri piyasa değerinin üzerinde fiyata satın aldığı ve oluşan fiyat farkını zimmetine geçirdiği iddia ediliyor.

Savcılık, çalışanın yaklaşık 240 milyon won (157 bin dolar) tutarında haksız kazanç elde ettiğinden şüpheleniyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kunsan Hava Üssü'nde Yolsuzluk Şüphesi - Son Dakika

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