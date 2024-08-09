Kur'an-ı Kerim Kıraati Alanında Yetiştirilen Abdurrahman Gürses Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kur'an-ı Kerim Kıraati Alanında Yetiştirilen Abdurrahman Gürses Anıldı

Kur\'an-ı Kerim Kıraati Alanında Yetiştirilen Abdurrahman Gürses Anıldı

Abdurrahman Gürses'in vefatının 25. yılında düzenlenen panelde, onun hayatı ve başarıları anlatıldı. Gürses, Kur'an-ı Kerim kıraati alanında birçok öğrenci yetiştirmiş ve önemli bir isim olmuştur.

09.08.2024 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kur'an-ı Kerim kıraati alanında çok sayıda öğrenci yetiştiren ve "Reisülkurra" olarak bilinen Abdurrahman Gürses, vefatının 25. yılında "Hocamız Abdurrahman Gürses" konulu panelde anıldı.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde düzenlenen panelde konuşan Dr. Coşkun Yılmaz, Abdurrahman Gürses'in, onu tanıyan herkesin gönlünde duruşuyla, haliyle iz bıraktığına dikkati çekerek, Gürses'i anmanın önemli olduğunu söyledi.

Hafız Osman Şahin ise Gürses'i şöyle anlattı:

"Abdurrahman Gürses Hoca'yı anlatmak çok zordur. Hocayı anlamak, o devri anlamaktır da aslında. Abdurrahman Hoca'yı anlarsanız onun yaşadığı devri de anlarsınız. Nevi şahsına münhasır bir zat. Kur'an'ı tilavetiyle, Kur'an'ın ahlakını çok iyi mezcetmiş. Ömrünü Kur'an'a vakfetmiş. Mihraba adamış. Gerek yurt içinde ve yurt dışında ülkemizi çok farklı konumlarda Kur'an merkezli temsil etmiş. Yüzlerce talebe yetiştirmiş. En son Haseki Külliyesinde yüzlerce talebeye icazet vermiş bir hocamız. Çok iyi öğrenciler yetiştirmiş."

Doç. Dr. Fatih Çollak, Gürses ile 1970'li yıllarda tanıştığını aktararak, "Hocamıza talebe olduk. Bitirmek nasip oldu. Bize kıraat okumamızı tavsiye ederdi. Biz de bu işin ehemmiyetini öğrendik ve başladık. Hocamızı tedris esnasında dikkatle takip ederdim. Nasıl bir insan diye bakardım hocamıza. İlim başka bir şey ama irfan başka bir şey. İlimle irfanın birlikte olması apayrı bir şey. Ben hocamda bu ikisinin birlikte olduğuna sayısız defa şahit oldum. Derslerin dışında bize giyim kuşamıyla, konuşmasıyla, hal ve hareketiyle, oturup kalkmasıyla ve talebeye verdiği değerle, ciddiyetiyle tek rehberimiz, örneğimiz oldu." ifadelerini kullandı.

" Osmanlı'yı anlamak için hocamızı anlamak lazım"

Bekir Uğur, Gürses'i 60 yıl önce 17 yaşında tanıdığını, beraber çok fazla seyahatleri olduğunu dile getirerek anılarını aktardı.

Pakdil, Gürses'in eski talebelerinden biri olduğunu belirterek, "Hocamızı ne kadar anlatsak bitiremeyiz. Hayatı kitap oldu. İnşallah okursunuz. Ben hocamla 26 sene beraberdim. Hocamı ilk İstanbul İmam Hatip'ten tanıdım. Oraya talim dersine geldiğinde dersine katıldım. Bu adam Osmanlıdan kalma bir adam dedim. Duruşuyla arzı endamıyla öyle bir zattı. Osmanlı'yı anlamak için hocamızı anlamak lazım. Kur'an'ı Allah için okuyun derdi. Kuran'ı anlayarak okumayı öğütlerdi." şeklinde konuştu.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da panelde konuşma yaptı.

Panel, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle son buldu.

Abdurrahman Gürses

Sakarya Hendek'te 1909'da doğan Abdurrahman Gürses, hafızlığını babası Said Efendi'nin gözetiminde ikmal etti. Gürses daha sonra talim ve tecvit eğitimi için Hendek'e, ardından İstanbul'a geldi.

İstanbul'da Hasan Fehmi Efendi'den kıraat ilmini alan Gürses, bütün usul ve kaidelerini tamamlayarak "kurra" ünvanını elde etti. Gürses, sırasıyla Fatih'te Mihrimah Sultan, Şişli Teşvikiye ve en son da Beyazıt Camisi'ne imam olarak atandı.

Gürses, Beyazıt Camisi'ndeki görevine emekli oluncaya kadar öğrenci yetiştirerek devam etti.

Kıraat ilminde önemli bir yeri olan Gürses, "Aşere Takrip Tayyibe" konusunda da dünyanın en önemli hocaları arasında yer aldı.

Gürses ayrıca Haseki'deki eğitim merkezinde hafız yetiştirdi.

Ağustos 1999'daki vefatına kadar eğitim veren "Reisülkurra" lakaplı Gürses, 40 yıl imamlık yaptığı Beyazıt Camisi haziresinde toprağa verildi.

Kaynak: AA

istanbul, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kur'an-ı Kerim Kıraati Alanında Yetiştirilen Abdurrahman Gürses Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:50 Canlı anlatım Kıran kırana maçta 2. gol geldi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta 2. gol geldi
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
19:39 Sadece Yozgat ve İngiltere’de var Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı Sadece Yozgat ve İngiltere'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 22:47:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kur'an-ı Kerim Kıraati Alanında Yetiştirilen Abdurrahman Gürses Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement