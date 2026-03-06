Adana'da Kur'an kursu binasından hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir Kur'an kursu binasında eşyalara zarar vererek hırsızlık yapan 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenen zanlılar H.H.Y. ve D.T'yi evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kur'an Kursu Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
