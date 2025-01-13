Kur\'an Kursunu Tamamlayan Öğrencilere Erciyes Gezisi

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde Kur'an kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilere, Erciyes gezisi düzenlendi.

İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü Kur'an kursunu başarıyla tamamlayan ve vakit namazına aksatmadan gelen öğrenciler için gezi programı gerçekleştirdi.

Erciyes Dağı'nı gezen öğrenciler, karın keyfini çıkararak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yukarı Mescit İmam Hatibi ve Gemerek İlçe Gençlik Koordinatörü Osman İslamoğlu, "Kur'an kursunu başarıyla tamamlayan ve günlük olarak camimize gelen öğrencilerle Erciyes Dağı'na gittik. Bu güzel etkinlikte desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Çocuklarımız camide çok mutlu. Biz de onları mutlu etmek istedik." dedi.

Geziye, Merkez Cami İmam Hatibi Mustafa Pirim ile cami cemaatinden Süleyman Şimşek ve Emin Aksoy'da katıldı.