Kur'an Okuma Yarışmasında Dünya Birinciliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kur'an Okuma Yarışmasında Dünya Birinciliği

Kur\'an Okuma Yarışmasında Dünya Birinciliği

Diyanet Başkanı Erbaş, uluslararası Kur'an'ı güzel okuma yarışmasında Türkiye'nin birinci olduğunu açıkladı.

06.05.2025 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin 10'uncusu düzenlenen uluslararası Kur'an'ı güzel okuma yarışmasında dünya birincileri arasında birinci olduğunu bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen "Üniversiteler Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finali"nde konuştu.
Kur'an'la ilgili meselelerin konuşulduğu yerde her zaman rahmet ve bereketin olduğunu vurgulayan Erbaş, "Allah, Kur'an-ı Kerim'i 'Tertil ile okuyunuz.' buyuruyor. Tertilin en güzel hali, anlamını dikkate alarak, anlamına vakıf şekilde, usulüne, kurallarına uygun okumak, sesimizi Kur'an ile daha da güzelleştirmek." ifadelerini kullandı.
Diyanet tarafından Türkiye'nin dört bir yanında hem erkekler hem de kadınlar kategorilerinde Kur'an-ı Kerim-i güzel okuma yarışmalarının düzenlendiğini anımsatan Erbaş, şunları kaydetti:
"Uluslararası Kur'an'ı güzel okuma yarışmalarının bu sene 10'uncusunu yaptık. Çok farklı bir tarzını Türkiye'de gerçekleştirdik. Türkiye, dünya birincileri arasında birinci oldu. Kur'an-ı Kerim'i anlamak, yaşamak, hayatımızı Kur'an'a göre tanzim etmek, nihai hedef budur. Ama Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle okumak, Kur'an'la sesimizi daha da güzelleştirmek, bu da bizim yapmamız gereken en önemli faaliyetlerimizden birisidir."
Erbaş, konuşmasının ardından finale katılmaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti.
Programa, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Aycan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ankara Üniversitesi, Kültür Sanat, Ali Erbaş, Türkiye, ankara, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kur'an Okuma Yarışmasında Dünya Birinciliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
EuroLeague devi, Guduric’i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten çarpıcı çıkış Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor
Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar
Trump’ın ’yabancı filmlere vergi’ kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı Trump'ın 'yabancı filmlere vergi' kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı
Mourinho’ya Rusya’dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz
Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı?
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 16:17:48. #7.11#
SON DAKİKA: Kur'an Okuma Yarışmasında Dünya Birinciliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.