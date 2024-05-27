Kura Nehri taştı, sahilleri aratmayan görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Kura Nehri taştı, sahilleri aratmayan görüntüler ortaya çıktı

Ardahan'da yağışların etkisiyle Kura Nehri üçüncü kez taşınca göle dönen ovada sahilleri aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Nehir kenarında bulunan bazı evlerde su baskını yaşandı. Vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekilirken, bazıları da piknik yaparak günün tadını çıkardı. Tarım arazileri de sular altında kaldı.

27.05.2024 21:09
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Kura Nehri taştı, sahilleri aratmayan görüntüler ortaya çıktı

ARDAHAN - Ardahan'da yağışların etkisiyle Kura Nehri üçüncü kez taşınca göle dönen ovada sahilleri aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Ardahan'da havaların ısınmasıyla birlikte dağlarda eriyen kar suları, yağan yağmur Kura Nehri'ni yeniden taşırdı. Yalnızçam ve Allahuekber Dağları'ndan doğan, Ardahan'ın içinden geçtikten sonra Gürcistan'dan Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri 3'üncü kez taştı. Eriyen karlar ve yağmur sebebiyle debisi yükselen Kura Nehri, Ardahan Ovası'nı adeta göle çevirdi. Nehir kenarında bulunan bazı evlerde su baskını ile karşı karşıya kaldı.

Göle dönen ovada vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekilirken, ova kıyısında bazı vatandaşlar da piknik yaparak günün tadını çıkardı.

Her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını söyleyen Metin Alan, "Burası artık Ardahan'ın denizi oldu" dedi. Alan, "Şu an burası Kura Nehri ve gerçekten mükemmel bir manzara var. Burası artık Ardahan'ın denizi oldu. Bu yıl nehir üçüncü kez taştı. Şu anda tarım arazileri de sular altında kaldı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kura Nehri taştı, sahilleri aratmayan görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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