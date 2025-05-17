Kuraklık Çiftçiyi Vurdu: Devlet Destek İstiyor - Son Dakika
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Kuraklık Çiftçiyi Vurdu: Devlet Destek İstiyor

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TZOB Başkanı Bayraktar, kuraklık mağduru çiftçilere devlet desteği şart, aksi halde iç göçler yaşanabilir.

17.05.2025 10:47
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(ANKARA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuraklıktan etkilenen tarım illerini ziyaret ederek, oda başkanları ile görüştü. Konuya ilişkin Şanlıurfa'da açıklama yapan Bayraktar, zarar gören çiftçilere devlet desteğinin sağlanması gerektiğini söylerken, "Bu afetlerde çiftçimiz devleti yanında görmek istiyor" ifadelerini kullandı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuraklıktan etkilenen tarlalarda yaptığı incelemelerinin ardından Şanlıurfa'da basın açıklaması yaptı. 2014 yılında 400 civarında olan doğal afet sayısının, 2024 yılında bin 257'ye ulaştığını, 2025 yılında ise bu sayının giderek arttığına dikkat çeken Bayraktar, "Maalesef meyve bahçelerimiz don nedeniyle yandı ve bahçelerimiz çok büyük zarar gördü, üreticilerimiz zarar gördü. Üzülerek ifade ediyorum, bu bölgede de kuraklık, bitkisel üretimde verim kaybına sebebiyet verecek ve kalitemizin de bir miktar bazı ürünlerde düşeceğini görüyoruz" diye konuştu.

Ekim başından nisan sonuna kadar yağış rejimine baktığında bölgenin yeterli yağış almadığını söyleyen Bayraktar, " Güneydoğu Anadolu Bölgesi, buğday üretiminin tek başına yüzde 20'sini gerçekleştiriyor, arpa üretiminin yüzde 15'ini gerçekleştiriyor, Güneydoğu Anadolu Bölgesi mercimek üretiminin yüzde 80'ini tek başına gerçekleştiriyor, fakat bu kuraklık buğday, arpa ve mercimek üretiminde maalesef arzu ettiğimiz üretim rakamlarının altına düşmemize vesile olacak, bundan büyük üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çiftçimize sahip çıkacağız"

Şanlıurfa'nın buğday, arpa ve mercimek üretiminde çok önemli bir merkez olduğunu hatırlatan Bayraktar, oda başkanlarından aldığı bilgiye göre kuru alanda buğday, mercimek ve arpa üretiminde yüzde 100'lere varan zararlar yaşandığını söyledi. "Bu ürünlerde bütün Güneydoğu'da ciddi manada zarar var ve tarlalarımız yanmış görünüyor" diyen Bayraktar, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizin bu zararla alakalı bu afetle alakalı da beklentileri var. Tarımda, nüfusumuz yaşlanıyor. Tarımda nüfusumuz 59 geldi, seneye bu 60 olacak gençlerimizi tarımda tutamıyoruz. 18-32 yaş arası gençlerimiz bugün yüzde 5'ler mertebesinde. Gençleri tarımda tutmazsak bu ülkenin gıda güvenliğini sağlayamayız, bunu net olarak buradan ifade ediyorum. Bu afetler, Allah korusun birtakım göçlere neden olabilir, işte bu manada eğer bu bölgelerin göç vermesini istemiyorsak, çiftçimize sahip çıkacağız. Bu afetlerde çiftçimiz devleti yanında görmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde yönetim kurulu üyelerimizle beraber, Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığımız ziyaretlerde bu afetlerle ilgili bilgi verdik ve gerekli yardımların yapılmasını da talep ettik. Don hadisesinde, üreticilerimizle alakalı bir takım yardımlar istedik aynı yardımları, kuraklık bölgesindeki üreticilerimiz için de istiyoruz. Yani üreticilerimizin böyle bir afette nakit yardımına ihtiyaçları var. Üreticilerimize nakit yardımı yapılmasını istiyoruz"

"Çiftçimizin üretime devam edebilmesi için muhakkak surette devlet desteğine ihtiyacı var"

Üreticilerin özel ve kamu bankaları yanı sıra Tarım ve Kredi Kooperatifleri'ne borçları olduğunu hatırlatan ve bu borçlar için yapılandırma talep eden Bayraktar, üreticilerin zararlarından dolayı bu sene para kazanamayacağının altını çizdi. Bayraktar, "Para kazanamadığı için de önümüzdeki yıl tarlasına girmesi lazım. Tarlasına girmesi için de bu desteklerin eline ulaşması lazım. Yani üretime nasıl devam edecek? Parasız pulsuz bu olmaz. Bütün girdilerinizi, işçilik masraflarınız var, girdi masraflarınız var, çok farklı masraflarınız var. Bütün bu masraflarınız için size para lazım, nakit lazım. Bir taraftan da eğer bankalar sizden kalkar da borçlarını isterlerse önümüzdeki sezona nasıl başlayacaksınız, nasıl hazırlık yapacaksınız, nasıl tarlada kalacaksınız, nasıl üreteceksiniz? Bu mümkün değil, dolayısıyla çiftçimizin üretime devam edebilmesi için muhakkak surette devlet desteğine ihtiyacı var" dedi.

Kaynak: ANKA

Şemsi Bayraktar, Doğal Afetler, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuraklık Çiftçiyi Vurdu: Devlet Destek İstiyor - Son Dakika

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