Kuraklık Tarım Ürünlerinin Fiyatını Artıracak - Son Dakika
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Kuraklık Tarım Ürünlerinin Fiyatını Artıracak

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kuraklık sebebiyle tarım ürünlerinde beklenen verim kaybı ve düşüşlerin olduğunu belirterek, tarım ürünlerinin raf fiyatının artacağını söyledi. Gürer, ayrıca tarım ürünü ithalatının devam ettiğini ve çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Su fakiri bir ülke olan Türkiye'de tedbirlerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Gürer, çiftçilere verilecek devlet desteğinin artırılması ve kuraklıktan etkilenen çiftçilerin borçlarının faizlerinin silinerek destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

25.05.2024 10:42
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TÜİK verilerini hatırlatarak "Kuraklığın etkisiyle bazı bölgelerde beklenen ürün ve rekolte gerçekleşmeyecek. Geçtiğimiz yıla göre buğdayda 1 milyon ton, arpada 800 bin ton, kırmızı mercimekte de 14 bin tonluk düşüş bekleniyor. Buğdayda da şu anda taban fiyatı belli olmadı " dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, kuraklık sebebiyle yaşanacak verim kaybı sebebiyle tarım ürünlerinin raf fiyatının artacağını söyledi. Yurtdışından tarım ürünü ithalatının devam ettiğini dile getiren Gürer, üreticilerin yaşadığı soruna rakamlarla dikkati çekti:

"Yılın ilk 3 ayında buğday 2 milyon 160 bin 376 ton ithal edilirken, kırmızı mercimek de 99 bin 168 ton ithal edildi. Arpa da 16 bin 932 ton ithalat yoluyla girişi sağlanmış oldu. Ayçiçek yağında 333 bin 13 tonluk bir ithalat gerçekleşti. Pirinçte de 11 bin 117 ton ithalat gerçekleştirildi. Mercimekte, bu yıl rekoltenin geçtiğimiz yıllara göre daha düşük gerçekleşmesinin yanı sıra, yurt dışından da ithalatın devam edeceği görülüyor."

Türkiye'nin su fakiri bir ülke olduğunu söyleyen Gürer, tedbirlerin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Şeker pancarında da bu yıl 500 bin tonluk düşüş beklendiğini dile getiren Gürer, çifçilere verilecek devlet desteğinin artırılması gerektiğini söyledi:

"Sözleşmeli tarım olan şeker pancarında avans tutarı açıklanmadı. Her yıl ocak ayında çiftçi ekim yapmadan avans açıklanıyordu, bu yıl açıklanmadı. Buğdayda da şu anda taban fiyatı belli olmadı. Bunun yanı sıra, açığa ürün dediğimiz Toprak Mahsulleri Ofisi ve tüccar da fiyatı belli olmayan ürünü alıp taahhütname vererek, daha sonra ürün parası vermek koşuluyla çiftçiden ürününü alıyor. Çiftçinin yaşadığı sorunların, bir yerde kuraklığın etkisiyle artmasından dolayı destekler artırılmalı, ürün kayıplarını telafi edecek önlemler alınmalı ve kuraklıktan etkilenen çiftçilerimizin borçlarının faizleri silinerek onlara destek verilmesinin yolu açılmalıdır."

Kuraklık Tarım Ürünlerinin Fiyatını Artıracak
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuraklık Tarım Ürünlerinin Fiyatını Artıracak - Son Dakika

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