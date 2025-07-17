Kuraklıkta Verim Artışı: Bayraktar-2000 Buğdayı - Son Dakika
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Kuraklıkta Verim Artışı: Bayraktar-2000 Buğdayı

17.07.2025 12:53
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KAEÜ Ziraat Fakültesi, Bayraktar-2000 çeşidi ile kuraklıkta verim kaybını azalttığını açıkladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesinin tarımsal deneme üretim sahasına ekilen "Bayraktar-2000" buğday çeşidinin, kuraklığa bağlı verim kaybını düşürdüğü tespit edildi.

KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar, AA muhabirine, Orta Anadolu ve geçiş bölgelerinde bu yılki yetersiz yağışa dayalı kuraklığın meyvecilik ve tahıl üretimini olumsuz etkilediğini söyledi.

Birçok bölgede bazı tahıl ekili tarlalara biçerdöverin giremediğini belirten Çınar, üniversitenin buğday ekili alanlarında ise kurak bölge koşullarına göre ortalamanın üzerinde verim alındığını dile getirdi.

Çınar, fakülte olarak yerleşke içinde 300, dışında ise 824 olmak üzere toplam 1124 dekarlık alanda işlemeli tarım yaptıklarını ifade etti.

Bu alanların 330 dekarına "Bayraktar-2000" ekmeklik buğday çeşidi ektiklerini anlatan Çınar, şöyle konuştu:

"Hasadımızda ortalama dekara 180-220 kilo verim almaktayız. Kırşehir genelinde yaptığımız arazi araştırmaları ile üretici ve biçerdöver işi yapanlarla görüştüğümüzde, ortalama verimin dekara 120 kilo bandında olduğunu gördük ve öğrendik. Nadas bırakılan alanlarda 200 kiloya yakın, nadas bırakılmayan alanlarda ise dekara 50 kiloya kadar düştüğünü duyuyoruz. Alanlarımızda dekarda 200 kilogram civarında verim almamızın en büyük sebebi, önceki yıllardan elde ettiğimiz verilerden dolayı bölge ekolojisine uygun çeşitlerden biri olan Bayraktar 2000 çeşidini ekmemizdir."

"Yağış yarı yarıya inmiş durumda"

KAEÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Rüştü Hatipoğlu da yeterli miktarda su olmadığında bitkinin gelişim ve ilerlemesinin geciktiğine dikkati çekti.

Bu yıl ciddi oranda yağış azlığı görüldüğünü kaydeden Hatipoğlu, bu seneki yağış eksikliğinin tüm aylara yayılarak bakıldığında, tarımsal açıdan şiddetli kuraklık anlamına geldiğini söyledi.

Kırşehir'in uzun yıllar ortalama yağış miktarının 382 milimetre civarında olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "Bu yıl ocaktan temmuz ayına kadar ise yaklaşık 244 milimetre yağış düşmesi gerekirken bu miktar, 134 milimetre. Neredeyse yağış yarı yarıya inmiş durumda. Biz dekara 200 kilograma kadar verim alabiliyoruz. Döllenmeden hemen sonra neredeyse hiç yağış olmamasıyla daneler çok küçük kaldı. Şu an yetiştirdiğimiz ekmeklik buğday çeşidinde, normal koşullarda 1000 dane ağırlığı 40 grama kadar çıkabilir ama gördük ki 1000 dane ağırlığı 30 gram civarında." diye konuştu.

Çiftçilere kurum tarım teknikleri ve doğru tohum seçimi anlatılıyor

KAEÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Ayrancı da kuru tarım ekolojisine uygun, kuraklıkta verimi yüksek olan buğday çeşitleri için bölgesel kalkınma odaklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kuraklığa dayanıklı, topraktaki nemi çok iyi değerlendirmesi, su kullanım etkinliğinin yüksek olması özelliklerinden dolayı Bayraktar-2000 çeşidini ektiklerini ifade eden Ayrancı, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimize kuru tarım tekniklerini, doğru tohum seçiminin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Çalışmalar sadece belirli lokasyonda aldığımız bir yılın verilerine dayanan sonuç değildir. Ekolojik farklılıkların performansa yansımasında nasıl bir verim ortaya koyduğunu, Bayraktar-2000 çeşidinin ön plana çıktığını çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Alın teri döküyorlar, dekara 10 kilogram fazla ürün alabilmeleri, onlar için de ülkemiz için de çok kıymetlidir. Kırşehir merkez olmak üzere çevresinde yer alan Orta Anadolu ve geçiş bölgemizdeki tarım alanlarında Bayraktar-2000 gibi kuru alanlara dayanıklı, yetersiz yağış olan yerlerde ekonomik ürün verebilen çeşitlerin kullanılmasını çiftçilere özellikle tavsiye ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuraklıkta Verim Artışı: Bayraktar-2000 Buğdayı - Son Dakika

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