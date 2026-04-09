Kurbağa Adamlar 7/24 Görevde

09.04.2026 11:21
Ordu'daki dalgıç polisler, her türlü iklimde antrenman yaparak su altı olaylarına hazırlanıyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde görevli "kurbağa adamlar", yıl boyu her türlü iklim şartında düzenli antrenman ve dalış yaparak zorlu görevlere hazırlanıyor.

Dalgıçlar, boğulma, suda kaybolma, sel, kaçakçılık, kaçak avlanma ve suçların aydınlatılması gibi vakalarda görev ifa ediyor.

Bulanık sularda metrelerce derinlikte arama kurtarma faaliyeti, dedektörle suç aleti arama, boğulma ve doğal afetler gibi zorlu durumlarda görev üstlenen su altı ekibi, olası vakalara hazır olabilmek amacıyla antrenmanlarını aksatmıyor.

Deniz, gölet ve derede meydana gelen olayların yanı sıra sel ve taşkınlarda fedakarca görev yapan ekip, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

"Kurbağa adamlar", ihtiyaç halinde Giresun, Sivas ve Tokat başta olmak üzere ülkenin her yerinde faaliyetlere katılıyor.

Geçen yıl 16 olaya müdahalede bulunan ekip, gemi kontrolü faaliyetleri kapsamında da 83 denetim gerçekleştirerek 114 saat 4 dakika seyir icra etti.

Sürekli değişen koşullara uyum sağlamak için antrenman yapıyorlar

Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polis Taşkın Özeken, AA muhabirine, şubede 5 kaptan ve 7 dalgıç bulunduğunu söyledi.

Özeken, 3 deniz aracının yanı sıra su altı için teknolojik aletler kullandıklarını belirterek, yıl boyunca olası vakalara karşı antrenman yaparak kendilerini geliştirdiklerini ifade etti.

Sürekli değişen koşullara uyum sağlayabilmek için hazırlandıklarının altını çizen Özeken, antrenmanlarda kayıp kişileri daha kolay bulabilmek amacıyla su altında ne yöne gideceklerini görmeden dalış yaptıklarını anlattı.

Su altında zarar görmeden çalışabilmek için çeşitli antrenmanlar yaptıklarını dile getiren Özeken, 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını, her daim göreve hazır olduklarını vurguladı.

Gece dalışları gerçekleştirdiklerini belirten Özeken, kuvvet ve havuz antrenmanlarıyla da sürekli kendilerini yenilediklerini kaydetti.

Özeken, Ordu'nun deniz sahasının geniş olduğuna işaret ederek, "Yaz aylarında geçmiş yıllarda üzücü olaylarla karşılaştık. Şube Müdürlüğü olarak geçen yılın üzerine koyarak, daha çok çalışarak ve antrenmanlarımızı yaparak can kayıplarının azalmasına yönelik önlemimizi alıyoruz." dedi.

Havanın ısınmaya başladığını ifade eden Özeken, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Önümüz yaz, vatandaşlarımıza cankurtaran olmayan bölgelerde suya girmemelerini öneriyoruz. Su üzerinde ve altında her türlü tehlikenin yaşanabileceğini bilerek daha uygun davranmalarını istiyoruz. Dalgıç polisler olarak çok çalışıp üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da kendi önlemlerini alarak çok güzel bir yaz sezonu geçireceğimizi umut ediyoruz."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
