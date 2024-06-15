Kurban Bayramı Arifesinde Canlı Hayvan Pazarlarında Yoğunluk - Son Dakika
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Kurban Bayramı Arifesinde Canlı Hayvan Pazarlarında Yoğunluk

Malatya, Kilis ve Adıyaman'da Kurban Bayramı arifesinde canlı hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor. Kilis'te uygun fiyata kurbanlık bulmak için gelen vatandaşlarla emeklerinin karşılığını almak isteyen besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Besiciler, canlı kurbanlıklarını 180 ila 230 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda da yoğunluk yaşanırken, Adıyaman'da büyükbaş kurbanlıklar 100-160 bin, küçükbaş kurbanlıklar ise 12 ila 16 bin lira arasında satılıyor.

15.06.2024 15:07
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Malatya, Kilis ve Adıyaman'da, Kurban Bayramı arifesinde canlı hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Kilis'te uygun fiyata kurbanlık bulmak için gelen vatandaşlarla emeklerinin karşılığını almak isteyen besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Belirlenen alanlara kurbanlıklarını getiren besiciler, canlı kurbanlığın kilogramını 180 ila 230 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

Besici Ahmet Sinci, kurbanlık fiyatlarının her bütçeye uygun olduğunu belirterek, "Küçükbaş hayvanlar 10-20 bin liradan alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlıklar ise 100-250 bin liradan satılıyor." dedi.

Besici Yusuf Rahanlı ise satışlardan memnun olduğunu belirtti.

Canlı hayvan pazarında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanırken, alınan bazı kurbanlıkların motosikletlerle taşınması dikkati çekti.

Öte yandan, Kilis Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hayvan pazarı girişlerinde önlem alarak trafiğin sorunsuz akmasını sağladı.

Malatya

Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda da Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Çetin Demirkol, pazara satmak için getirdiği hayvanının 1 ton ağırlığında olduğunu belirtti.

Adem Çınar ise hareketlilik yaşanan pazara getirdiği hayvanlarının büyük kısmını sattığını dile getirdi.

Adıyaman

Adıyaman'da yoğunluğun yaşandığı canlı hayvan pazarında ise büyükbaş kurbanlıklar 100-160 bin, küçükbaş kurbanlıklar ise 12 ila 16 bin lira arasında satılıyor.

Besici Bekir Karakuş, AA muhabirine, arife gününde yoğunluk yaşandığı dile getirerek, "Geçen seneye göre bazı satışlarımız daha düşük. Fiyatlar uygun ve cazip." dedi.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Adıyaman, Malatya, Kilis, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı Arifesinde Canlı Hayvan Pazarlarında Yoğunluk - Son Dakika

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