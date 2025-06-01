Kurban Bayramı'nda köprü, otoyol ve şehir içi toplu taşıma ücretsiz olacak - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda köprü, otoyol ve şehir içi toplu taşıma ücretsiz olacak

Kurban Bayramı\'nda köprü, otoyol ve şehir içi toplu taşıma ücretsiz olacak
01.06.2025 09:02
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6-9 Haziran Kurban Bayramı tatili dolayısıyla KGM sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Aynı zamanda İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu ulaşım da ücretsiz olacak. Konuya ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK

Buna göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

TOPLU TAŞIMA DA ÜCRETSİZ

Ayrıca vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek. Öte yandan, yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda köprü, otoyol ve şehir içi toplu taşıma ücretsiz olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ramazan KAPUCUOĞLU:
    yap işlet devret yollar niye muaf . yepyeni Türkiye yüzyilinda..??eski iktidarlarin yolları bedava 9 1 Yanıtla
  • Şevket YILMAZ:
    SonDakika haber yanlış haber ve yandaşlıktan vazgeç artık!!! eski iktidarların yaptığı yollar ücretsiz bunların yaptıkları her zaman vatandaşa paralı !!! 3 1 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Tam para kazancağınız zaman yapılana bak. Ücretsiz ama kullabmayanlar ödüyo 2 0 Yanıtla
  • gokberkgs53:
    cok yanlış bir uygulama bari yarı fiyatı olsun 1 0 Yanıtla
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