Kurban Bayramı Dönüşünde Karadeniz\'de Trafik Yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatili dönüşünde Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Fatsa- Bolaman geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların yaşadıkları şehre dönüş yolcuğu başladı. Kurban Bayramı tatilinin 8'inci gününde dönüş yoluna çıkan sürücüler, Karadeniz Sahil Yolu'nun Fatsa istikametinde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda trafik akışı yavaş seyretti. Özellikle Fatsa-Bolaman geçişindeki yoğunluk, gün boyunca aralıklarla devam etti. Trafik ekipleri güzergahta denetimlerini sürdürürken, sürücülerden hız kurallarına uymaları ve takip mesafesini korumaları istendi. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte dönüş yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.