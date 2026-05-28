Kurban Bayramı Dönüşünde Trafik Önlemleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı Dönüşünde Trafik Önlemleri

28.05.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de kamyon ve tankerlerin trafiğe çıkmalarına 1,5 gün yasak getirildi.

Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de 1,5 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, "30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'ten itibaren 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar İstanbul istikametinde D-100 kara yolu, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, 0-5, D-575 ve D-595 kara yollarında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine 5442 sayılı İI İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereği izin verilmemesine valiliğimizce karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tedarik süreçlerinin aksamaması amacıyla yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bozulabilir ve dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, öncelikle ana arterler dışındaki güzergahları kullanmaları, zorunlu hallerde ise ana arterlerde en kısa süreyle seyretmeleri kaydıyla istisnai olarak trafiğe çıkmalarına izin verileceği kaydedildi.

Sakarya

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla özellikle büyükşehirlerden diğer kentlere ve turizm bölgeleri istikametine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı göz önüne alınarak karar alındığı bildirildi.

Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli trafik tedbirlerinin alınması gerektiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi amacıyla 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'ten itibaren 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar, ilimiz mülki hudutlarını kapsayacak şekilde Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara otoyolu, D-1 ve D-6 kara yolu İstanbul istikameti yönüne kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesi, ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için, yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süre ile bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine karar verilmiştir."

Düzce

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi ve ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda birtakım tedbirler alındığı bildirildi.

Açıklamada, "30.05.2026 Cumartesi günü saat 13.00'ten itibaren 01.06.2026 Pazartesi günü saat 01.00'e kadar, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu İstanbul istikameti yönünde kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların seyir yapmalarına izin verilmemesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Kocaeli, Ulaşım, Güncel, Trafik, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı Dönüşünde Trafik Önlemleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu
Kurbanlık bakarken ölümden döndü, Heimlich manevrası ile hayata tutundu Kurbanlık bakarken ölümden döndü, Heimlich manevrası ile hayata tutundu
Bodrum sahillerinde bayram yoğunluğu Bodrum sahillerinde bayram yoğunluğu
Hollanda’nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı Noa Lang’a müjde Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Noa Lang'a müjde
Muş’ta kaybolan kadının 8’inci günde cansız bedeni bulundu Muş'ta kaybolan kadının 8'inci günde cansız bedeni bulundu
Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu

13:10
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
12:37
“Ben bu ülkeye dolar getiriyorum“ diyerek uçakta olay çıkardı
"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
11:56
Büyük fırsatçılık “1.450 liraya lahmacun“ haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:11
Altın fena çakıldı Son 2 ayın dibini gördü
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü
11:00
“Birlikte olmayın“ deyip annesinin sevgilisini öldürdü
"Birlikte olmayın" deyip annesinin sevgilisini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 13:35:24. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Dönüşünde Trafik Önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.