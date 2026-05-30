Kurban Bayramı Dönüşünde Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı Dönüşünde Trafik Yoğunluğu

30.05.2026 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun-İstanbul kara yolunda bayram dönüşü trafiği yoğun, ancak akıcı seyrediyor.

Kurban Bayramı tatili dönüşü Samsun- İstanbul kara yolunda yoğunluk devam ediyor.

Bayram tatilini memleketleri ile tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Samsun'dan Ankara ve İstanbul yönüne doğru araç trafiği yoğunluğu sürüyor.

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu ve Marmara bölgelerine bağlayan önemli geçiş noktalarından D-100 kara yolunda Samsun'un giriş ve çıkış bölgelerinde trafik akıcı seyrediyor.

D-100 kara yolunun Çankırı'nın Ilgaz, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinden geçtiği yaklaşık 110 kilometrelik bölümünde trafik, yoğunluk bulunmasına rağmen akıcı şekilde devam ediyor.

Araç yoğunluğu nedeniyle bazı bölgelerde ise trafik akışı zaman zaman yavaşlıyor.

D-100 kara yolunun Çorum'un Osmancık ile Kastamonu'nun Tosya ilçeleri arasındaki yaklaşık 80 kilometrelik bölümünde de trafik yoğun ancak akıcı seyrediyor.

Bayram tatilinin son gününde dönüş yolculuğuna çıkan sürücüler nedeniyle araç yoğunluğunun arttığı güzergahta ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Amasya'da ise Merzifon ile Gümüşhacıköy ilçelerinde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu, trafik akışı bazı noktalarda yavaşladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, bölgede denetim ve yönlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

D-100 kara yolunun Merzifon kesiminde oluşan trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.

Trafik ekipleri, sürücülerin güvenli ve rahat şekilde seyahat edebilmesi için güzergah üzerindeki belirli noktalarda denetim ve yönlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sürücüleri hız limitlerine uymaları, emniyet kemeri kullanmaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.

Kurban Bayramı dönüşlerinin devam etmesi nedeniyle bölgedeki trafik yoğunluğunun pazar günü geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İstanbul, Trafik, Samsun, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı Dönüşünde Trafik Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan Avrupa’ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi Rusya'dan Avrupa'ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi
UAEA Başkanı Grossi: İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan’da depolanabilir UAEA Başkanı Grossi: İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan'da depolanabilir
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
CHP Genel Merkezi’ne Kılıçdaroğlu’nun “Şimdi arınma zamanı“ yazılı posteri asıldı CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak

22:02
Yok böyle bir final Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımı penaltılar belirledi
Yok böyle bir final! Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı penaltılar belirledi
22:01
Kanye West, kariyerinin en büyük konseri için İstanbul’da sahneye çıktı
Kanye West, kariyerinin en büyük konseri için İstanbul'da sahneye çıktı
21:17
Şampiyonlar Ligi finalinde silahlı polisler görev yaptı
Şampiyonlar Ligi finalinde silahlı polisler görev yaptı
20:50
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok’a koyan anne tutuklandı
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok'a koyan anne tutuklandı
20:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Göz yummayacağız“ çıkışına rest
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Göz yummayacağız" çıkışına rest
20:00
Özgür Özel’den, İsmet İnönü’nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız
Özgür Özel'den, İsmet İnönü'nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 22:29:36. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Dönüşünde Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.