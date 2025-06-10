Kurban Bayramı'nda 44 Can Kaybı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda meydana gelen 3 bin 913 trafik kazasında 44 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı'nda ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldi." ifadesini kullanan Bakan Yerlikaya, "Bu kazalarda olay yerinde maalesef 44 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 bin 370 vatandaşımız da yaralandı." bilgisini verdi.

Hayatını kaybeden 44 vatandaşın 54 ayrı trafik kuralı ihlali gerçekleştirdiğini aktaran Yerlikaya, "Bunların yüzde 48,1'i hız ihlali, yüzde 18,5'i şerit izleme, değiştirme, yüzde 14,9'u geçiş önceliği, yüzde 3,7'si dönüş kuralları, yüzde 1,8'i arkadan çarpma ve yüzde 13'ü diğer ihlallerdi." bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarındaki can kayıplarının 18'inin yerleşim yeri içinde, yüzde 26'sının da yerleşim yeri dışında meydana geldiğini belirtti.

Kurban Bayramı tatilinde, 30-35 kilometre aralıklarla radar uygulaması yapılan otoyollarda ölümlü trafik kazalarının çok daha az yaşandığına işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hız sınırı 140 olan otoyollarımızda can kaybı şükürler olsun sıfır… Hız sınırının 130 olduğu otoyollarda ise maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Radar uygulamasının daha seyrek olduğu, hız sınırının 50 ila 80 kilometre arasında değiştiği yerlerde maalesef 22 vatandaşımızı, hız sınırının 90 ila 110 kilometre arasında değiştiği yerlerde ise maalesef 20 vatandaşımızı kaybettik. ve maalesef hayatını kaybeden 44 vatandaşımızdan 14'ü, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu konumunda olanlardan oluşuyor. İzmir'de meydana gelen ve 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kazada sürücünün ehliyetine, 'alkollü araç kullanmaktan' 3 kez işlem yapıldığı, bu nedenle kazanın olduğu tarihte ise sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmış olduğu tespit edildi. Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının her birini tek tek inceliyoruz. Ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacağız."

"Yolcu otobüslerini 3 bin gizli yolcumuz ile denetledik"

Yerlikaya, Bakanlık olarak 30 Mayıs-11 Haziran arasında, "Yolun sonu bayram olsun" diyerek trafik güvenliğini en üst seviyeye taşıdıklarını, amaçlarının tek bir canı dahi trafik kazasında kaybetmemek olduğunu vurguladı.

Bu hedef doğrultusunda 68 bin 829 polis ve jandarma personelinin, ülkenin dört bir yanında, trafik denetimlerini yapmak üzere görev başında olduğunu aktaran Yerlikaya, "Bu süre zarfında 1485 mobil radar ile gece-gündüz hız kontrollerimizi gerçekleştirdik. Dron ve helikopterlerle 6 bin 339 saat havadan denetim yaptık. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsleri 3 bin gizli yolcumuz ile denetledik. 5 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca bir günde ortalama 500 bin 704 aracın yüz yüze denetimi gerçekleşti. 2 bin 688'i otoyollarda, 12 bin 465'i de diğer yollarda olmak üzere günde ortalama 15 bin 153 araca hız nedeniyle cezai işlem uygulandı." bilgisini paylaştı.

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı olarak, kara yollarımızdaki uyarı levhalarıyla ilgili bir inceleme komisyonu kurduk. Seyir hızını düşüren hız uyarı levhaları tekrar gözden geçirilecek." açıklamasını yapan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Trafik denetimlerimizde, yol kontrollerimizde, radar uygulamalarımızda amacımız her zaman söylediğimiz gibi, cezai işlem uygulamak değil, bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Çünkü trafikte kaybettiğimiz her bir can, bir evladın yetim kalması, bir annenin bağrının yanmasıdır. Trafik kurallarına uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bayram demeden, gece gündüz demeden denetimleri aksatmayan sabırla, güler yüzle, fedakarca çalışan emniyet ve jandarma teşkilatlarımızı, sahada süreci bizzat yöneten valilerimizi ve kaymakamlarımızı tebrik ediyorum."

Yerlikaya, trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.