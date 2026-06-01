Kurban Bayramı'nda 70 Can Kaybı

01.06.2026 13:08
Bakan Çiftçi, Kurban Bayramı boyunca 70 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, alınan tüm tedbirlere rağmen bayram tatilinde trafik kazalarının ve can kayıplarının yaşandığını belirtti.

Bayram tatili boyunca trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Çiftçi, şöyle devam etti:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır. Bununla birlikte aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde 2026 yılı Kurban Bayramı, 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur."

Bakan Çiftçi, 2016 yılında 117, 2018 yılında 148, 2021 yılında 87, 2023 yılında 110, 2024 yılında 71, 2026 yılında ise 70 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çiftçi, "Ayrıca önceki 9 günlük Kurban Bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında, ölümlü trafik kazalarında yüzde 45,1, kaza yeri can kayıplarında ise yüzde 34,3 oranında düşüş kaydedilmiştir." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Trafik, Kaza, Son Dakika

Asensio'dan Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım
İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
