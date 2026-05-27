Kurban Bayramı'nda Cankurtaran Nöbeti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karasu ve Kocaali sahillerinde nöbete başladı.

Yaz sezonu öncesi eğitim ve hazırlıklarını sürdüren İtfaiye Dairesi Başkanlığı Cankurtaran Amirliği ekipleri, bayram tatili boyunca iki ilçedeki sahillerde nöbet tutacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Amiri Samet Karaca, gazetecilere, "Yaz sezonu için hazırlıklarımız başladı. Eğitimlerimiz devam ediyor. Kurban Bayramı boyunca hazırlık ekibimiz olan 20 personelimizle sahilde nöbet tutacağız." dedi.

Karaca, Karasu'da 5, Kocaali'de 1 kulede nöbet tutulacağını anlatarak, "Vatandaşlarımızdan ricamız, cankurtaran olan bölgelerde denize girmeleridir. Bu kuleler dışında cankurtaran ekibi bayram süresinde olmayacak." diye konuştu.

Güvenli bölgelere ilişkin bilgi veren Karaca, "Karasu Limanı mevkiinde 5 numaralı kulede, 6, 7 ve 8 numaralı kule bölgesinde iki cankurtaranımız, kule 10, 13 ve 14 bölgeleri ile 32 Evler ve Akkum bölgelerinde 3 jet-ski ile nöbette olacağız. Ayrıca Kocaali sahilinde de bir kulede 6 cankurtaranımız ve bir jet-skiyle nöbetimiz olacak." ifadelerini kullandı.